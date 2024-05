Daniel Padilla hindi na kasama sa Star Magic All Star Games

Nagulat ang netizens nang mapansin nila na wala na ang mukha ni Daniel Padilla sa bagong edit na digital poster ng Star Magic All Star Games 2024.

Pinost sa official social media account ng Star Magic ang nasabing digital poster nitong Lunes ng gabi.

Sa dating poster nga ay prominenteng makikita ang mukha ni Daniel sa pinakataas na bahagi ng poster at nakaangat ang mukha niya sa hanay nina Donny Pangilinan, Ronnie Alonte, at Zanjoe Marudo, at mas malaki nga ang mukha ng ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo compared sa ibang Star Magic actors.

Sa nauna ring nilabas na poster ay makikitang nasa ibaba ni Daniel ang photo ni Gerald Anderson.

Pero sa pinakabagong poster na nilabas ng Star Magic, mukha na ni Gerald ang nasa gitna at pinakamataas na portion. Pinagigitnaan si Gerald nina Donny at Ronnie. Wala na nga si Daniel, pati si Zanjoe.

Palaisipan sa fans at netizens ang pagbabago sa online poster ng sports event ng Star Magic.

Narito nga ang reaksyon ng mga faney:

“Wala si Deej? Baka hindi na nag-basketball, sad naman.”

“Hindi na ako bibili ng ticket, wala na si Daniel.”

“Busy na kasi si dj. Sa concert nya na lang ako manood.”

“Confirmed! Akala ko nagbibiro lang si Daniel, totoo pala na hindi siya maglalaro. Sad.”

Sa June 2 magaganap ang inaabangang Star Magic All Star Games at sa May 8 ang simula ng pagbebenta ng tickets.

Alam ko, abangers na rito ang solid fans ni Daniel.

May chika na magsisimula na raw ang shooting ng ‘Nang Mapagod si Kamatayan’ movie nina Daniel at Zanjoe.

Sa last week ng May na raw iyon, kaya siguro hindi na makakapaglaro pa ng basketball sina Daniel at Zanjoe.

Eh katakot-takot na practice rin kasi ang kailangan nilang gawin kasama ng team nila kaya malamang ay iyon ang dahilan kaya hindi na sila kasama sa basketball event ng Star Magic, ha! (Ogie N. Rodriguez)