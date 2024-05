Chenie Tagaod, FEU umaapaw kumpiyansa

Knockout semis Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm – FEU vs NU

NANINIWALA sina Chenie Tagaod at Faida Bakanke na kayang talunin ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws ang last year runner-up National University (NU) Lady Bulldogs sa knockout semifinals ng 86th University Athletuc Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament ngayong Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Lalong lumakas ang loob ng Lady Tamaraws nang suwagin nila ang may tangan ng twice-to-beat advantage na Lady Bulldogs 25-23, 25-17, 25-23 noong Sabado.

“They really wanted this, they believed that they can beat NU,” saad ni FEU coach Manolo Refugia.

Nakatakdang magpaluan ng bola ang Lady Tamaraws at ang Lady Bulldogs sa do-or-die semifinals game ngayong alas-4 ng hapon, inaasahang itotodo na ng dalawang koponan ang kanilang lakas upang manatili sa kompetisyon at lumakas ang tsansa sa asam na korona.

May tangan na twice-to-beat ang top seed na NU kaya kailangan ng FEU na dalawang beses silang manalo upang umusad sa susunod na phase at harapin sa finals ang nag-aabang na University of Santo Tomas (UST) Golden Tigressses, na pinababa na sa trono ang last year champion na De La Salle University (DLSU) Lady Spikers nitong Linggo sa loob ng limang set.

Kumana si Tagaod at Bakanke ng 12 at walong puntos nang talunin nila ang NU nakaraan habang bumakas sina Jean Asis at Mitzi Panangin ng 11 at 10 points, ayon sa pagkakasunod.

Dahil sa panalo, kinalsuhan ng Lady Tamaraws ang seven-game winning streak sa kanila ng Lady Bulldogs.

Samantala, ibabangga naman ng NU ang pambato nilang si Mhicaela ‘Bella’ Belen upang masungkit ang inaasam na panalo, makakatuwang nito sa opensa sina Evangeline Alinsug, Alyssa Jae Solomon, Minierva Maaya at Erin May Pangilinan.

(Elech Dawa)