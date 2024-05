‘Cheater’ daw: Nico Loco hiniwalayan ni Christine Bermas

Hiwalay na pala ang Vivamax stars na sina Nico Locco at Christine Bermas.

Sila kasi ang sumalang sa ‘EXpecially for You’ dating segment sa ‘It’s Showtime’ nitong Martes.

Dito binunyag ni Christine na ang dahilan diumano ng kanilang hiwalayan ay ang pagiging cheater daw ni Nico.

Halata sa mukha ni Nico ang pagkahiya dahil sa pagbubunyag ng kanyang ex-girlfriend at ma-label siyang cheater, ha!

Napansin din ng netizens ang pagkawala ng mood ng binata.

Post ng isang netizen sa X (dating Twitter), “Nawala sa mood si Nico. Masaya na kuwentuhan, seryoso pa rin mukha. Ano gusto niya, punta siya dun ng hindi sinasabi totoo reason ng breakup nila ni girl!?! Nawala daldal ni loco! Hala siya!!!”

Humingi rin naman ng apology si Nico at sinabi ni Vice Ganda na may chance pang magbago ang mga cheater pero sa ibang tao o partner na.

Sey naman ng isang netizen, “I felt Nico’s apology was sincere naman, that he regretted his actions.”

Habang may naiyak sa naging message ni Nico sa kanyang ex-girlfriend.

“Nakakaiyak naman ‘yung message ni Nico kay Christine #ShowtimeMayTawanan #EXpeciallyForYou huhuhu. Laban Christine! Kaya mo ‘yan gurl! Iiyak lang natin ‘to! Huhuhuhu.”

Sana nga may totoong closure na ang kanilang relasyon.

Kalungkot din kasi. Kung matatandaan, inamin pa naman noon ni Christine na sinuko niya ang kanyang virginity kay Nicco, ha! (Byx Almacen)