Imbestigasyon ng International Criminal Court (ICC) laban kay dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang puno’t dulo kung bakit may ugong ng destabilisasyon sa administrasyong Marcos.

Ito ang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa isang press conference kung saan mga retirado at aktibong PNP official diumano na sanggang dikit kay Digong ang kasama sa planong destab upang pahiyain ang kasalukuyang administrasyon.

Sinusugan ng dating senador ang nauna nitong pahayag na dahil may mga kasapi na ng PNP ang nagbigay ng kooperasyon sa ICC na nagpapatunay na may kinalaman ang administrasyong Duterte sa extra-judicial killings o EJK noong panahon ng pamumuno nito.

Ayon kay Trillanes, nakilala na kung sino-sino ang mga pasimuno sa planong pabagsakin ang gobyerno at may mga hakbang ng ginagawa ang pamahalaan hinggil dito.

Ani Trillanes, ang arrest warrant ng ICC laban kina dating Pangulong Digong, Senator Bato dela Rosa, Senator Bong Go, mga dating Cabinet official, PNP at maaring maging si Bise Presidente Sara Duterte ay posibleng ilabas sa Hunyo o Hulyo ngayong taon.

Naniniwala si Trillanes na base sa kanyang contact sa gobyerno, sasabihin lang ng administrasyon ang nais nilang sabihin at gagawin kung ano ang kailangan na may kaugnayan sa arrest warrants

Inihalimbawa nito ang biglang pagpapalit ng political landscape sa bansa, hakbang ng pamilya Duterte at mga kaalyado nito para pahinain ang administrasyong Marcos bilang key factors para makahikayat sa mga gabinete na makipag-cooperate sa ICC. Ang nangyar-ing hearing sa Senado na pinangunahan ni Sen. Dela Rosa ay isang halimbawa aniya ng pag-uudyok sa publiko para magkaroon ng pag-aalsa laban sa kasalukuyang gobyerno.

Dagdag pa ng dating senador na Interpol ang maglalabas ng warrant of arrest at sinabing may legal na obligasyon ang Pilipinas na magbigay kooperasyon sa international authorities sa ilalim ng national laws at mga treaty obligation nito.