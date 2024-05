Ayaw ni Rico Blanco ng ganyan! Anthony natataranta ‘pag katabi si Maris

Kinaaliwan ng netizens ang guesting nina Maris Racal at Anthony Jennings nitong Martes ng umaga sa ’Good Morning Kapatid’ ng TV5.

Trending sa online world ang dalawa dahil sa kulitan nila on screen.

Muntik pa ngang sumablay si Anthony dahil imbes ’Mga Kapatid’ ay ’Mga Kapuso’ ang nabanggit ng aktor, pero agad naman niya itong naitama.

Hindi suot ng aktor ang salamin niya sa mata kaya hirap na hirap nitong basahin ang spiel na dapat niyang banggitin. Buti na lang to the rescue si Maris at ito na ang nagbasa ng spiel ng ka-love team.

Masasabing natataranta nga si Anthony ‘pag katabi si Maris.

Naku, ayaw ni Rico Blanco ng ganyan, ha!

Hehehe!

Inulan nga ng positive comments sa X ang trending kulitan video ng dalawa.

“You really know how much they support each other. They have each other’s back ika nga.“

“Maris and Anthony are partners in their real life career together. I wish nothing but a success sa #MaThon. Sinusuportahan sila kasi magaling pareho at maganda ‘yung nabuo nilang partnership.“

“Yung sinabi ni Maris na SnoRene is signing off makes me cry right nooooow. T.T mamimiss namin kayooooo.’

“Sana more projects together sina MaThon, movies naman sana. Bagay sila at both magaling!“

Visible ngayon sa TV guestings sina Maris at Anthony dahil sa nalalapit na pagwawakas ng ’Can’t Buy Me Love’.

Last 3 episodes na ng DonBelle serye sa A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, and JeepneyTV, at last 2 episodes for iWantTFC at last episode na nito sa Netflix.

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)