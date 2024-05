Angeline Quinto girl ang second baby

“Magpapahuli pa ba ako? (with 2 heart emojis) Piliin Mo Ang Pilipinas (with Philippine flag emoji)”

‘Yan ang caption ni Angeline Quinto sa kanyang entry sa viral video na ‘Piliin Mo Ang Pilipinas’ na pinost niya sa kanyang social media accounts.

Pero ang video na iyon ay pagkumpirma na buntis nga ang Kapamilya singer-actress.

Obvious nga na malaki na ang tiyan ni Angeline sa ilang kuha.

At hindi nga lang basta preggy reveal iyon dahil sa bandang dulo ng video ay makikita si Angeline na kasama ang mister na si Nonrev Daquina at anak na si Sylvio, at inaasinta muna ng singer-actress ang isang palayok.

Tapos may takip na ang mga mata ni Angeline, at pinalo na niya ang palayok, na natamaan naman niya, at saka nalantad ang pink confettis na ang ibig sabihin ay babae ang kanyang ipinagbubuntis.

Makikita nga si Angeline na tuwang-tuwa at napatalon pa. Si Nonrev naman ay nangingiti dahil babae naman ang susunod nilang magiging anak ng kanyang misis.

Sa dulo ng video ay hinalikan ng mag-asawa si Sylvio at tila sinabing magkaka-baby sister na ito.

Sa dulo ng video ay nakalagay na, ‘It’s a girl’.

Sabi ng mga kaibigan ni Angeline, puwede na niyang pangalanan na Sylvia ang isisilang na anak.

Ang Sylvia ay ang tunay na pangalan ng adoptive mother ni Angeline na si Mama Bob na pumanaw noong November 2020.

Samantala, hindi na na-surprise ang karamihan ng friends ni Angeline na buntis ang singer-actress dahil matagal na nilang alam iyon.