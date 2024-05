Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga ahensiya ng gobyerno na tutukan ang pagbibigay ng malinis na tubig sa tinatayang 40 milyong Pilipino.

Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo sa ipinatawag na sectoral meeting sa Malacañang nitong Martes matapos mabatid na marami pang mga Pilipino ang walang nagagamit na malinis na tubig.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Carlos David na inatasan sila ng Pangulo kasama ang iba pang mga ahensiya ng pamahalaan na mabigyan ng access sa malinis na tubig ang nabangit na bilang ng mga Pili-pino.

Sinabi ng opisyal na ang mga lugar na natukoy na walang malinis na tubig ay mga komunidad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) at mga malalayong isla.

Sinabi ni David na kalimitang kinukuha pa ang tubig sa mga bukal, sapa at pati na sa tubig-ulan ang ginagamit ng 40 milyong mga Pilipino kaya nais ng Presidente na matutukan agad ito para mabigyan ng malinis na tubig ang mga ito.

“By far, most of them are in Mindanao. A lot of communities in BARMM still do not have access to a formal water supply,” ani David. (Aileen Taliping)