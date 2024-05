2 pasaway timbog sa boga, Granada

SWAK sa kulungan ang dalawang lalaki matapos silang makuhaan ng baril at granada habang lulan sa isang tricycle sa Trece Martires City, Cavite noong Lunes nang gabi.

Kasong paglabag sa Republic Act 9516 o Illegal Possession of Firearms and Explosives at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kinakaharap ng mga suspek na sina alyas ‘Crisanto’ at ‘Carlos’.

Sa ulat, nagpapatrulya ang mga operatiba ng Trece Martires City Police at Bantay Bayan ng Barangay De Ocampo nang napansin nila ang isang asul na tricycle na Kawasaki Barako habang bumabagtas sa City Land Subd. na palipat-lipat sa mag­kabilang lane ng kalsada bandang alas-9:10 nang gabi.

Pinara ng mga pulis ang tricycle at napansin ang nakasukbit na baril ni Crisanto habang nakita naman ang granada sa belt bag ni Carlos. (Gene Adsuara)