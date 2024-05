Vice siningitan ni Anne: Respect naman please

Hagalpakan ang mga netizen habang pinapanood ang kulitan nina Vice Ganda, Lassy at MC nitong Linggo ng gabi.

Havey na havey sa audience ng Bida Kapamilya event sa SM Pampanga ang joke ni Vice.

Nakuha agad ng mga fan ang hirit ni Meme Vice sa biro nito about Anne Curtis.

After kasing mag-perform ni Vice ay pinuri nina MC Muah at Lassy Marquez ang Unkabogable Phenomenal Star dahil ito ang pang -finale sa nasabing Kapamilya stars event. Binanggit din ng isa sa mga sidekick ni Vice na si Anne ang opening number.

Doon na humirit si Meme Vice na tila nakisakay sa nag trending na issue between Francine Diaz at bandang Orange and Lemons.

“Si Anne Curtis dapat mamaya pa siya, pero ewan ko sumingit siya sa pila ng magpe-perform. Kaya Anne Curtis respect naman please. Respect naman sa artist.”, ang sinagot ni Vice sa hirit ni Mc.

Aware ang mga fan sa nasabing insidente kaya sobrang tawanan at palakpakan ang reaksyon nila sa birong binitawan ni Vice.

Kahit pa nagkaayos na sina Francine at ang lead vocalist ng banda na si Clem Castro.

Samantala, sobrang saya ni Vice nang makita muli ang batang si Lian na nasa audience kasama ang pamilya nito na nanonood ng Bida Kapamilya event. Si Lian ang batang tinulungan ng komedyante matapos itong mag -viral isa socmed.

Maraming napasaya si Vice at ibang ’It’s Showtime’ hosts sa nasabing event. Bago kasi sumampa sa stage sa SM Pampanga ay nag -motorcade muna sina Meme Vice, Anne, Ogie Alcasid, Jhong Hilario,Darren, Ion Perez at iba pa. Nilibot nila ang ilang kalye sa Pampanga, mula sa provincial capitol hanggang sa Amphitheater ng nasabing mall. (Ogie N. Narvaez)