Tootsie Guevara babalik ng ‘Pinas para mag-concert

Ang ganda na ng buhay ni Tootsie Guevara sa Amerika.

May stable job siya at masasabing happy talaga siya sa kanyang buhay kasama ng kanyang mister at dalawang anak na lalaki.

Nang dumalaw kami sa bahay nina Tootsie sa North Tustin sa Orange County, California ay nalula kami sa laki ng bahay ng dating singer-actress.

Four years ago ay nakadalaw na rin kami sa bahay niNa Tootsie, pero last year ay lumipat nga sila sa mas malaking bahay.

Sabi ni Tootsie, dream house na raw niya itong nilipatan nila.

Inilibot nga kami ni Tootsie sa bago nilang bahay at ipinalabas namin iyon sa ‘Anything Goes’ show namin sa Abante TeleTabloid.

Samantala, naitsika sa amin ni Tootsie na next year ay uuwi siya ng Pilipinas.

May pinaplano raw siyang homecoming concert.

May gagawin din siyang recording at makaka-collab niya ang isang sikat na singer.

“Excited na akong umuwi at mag-concert uli. Soon, ia-announce ko about that.

“May recording din akong gagawin at may collab din sa isang singer.

“Excited na ako,” tsika ni Tootsie.

In fairness, ang dami pa ring fans ang excited na umuwi ng Pilipinas si Tootsie at mag-concert, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)