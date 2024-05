Tara, test drive tayo ng hybrid, electric at ICE sa Mall of Asia

Napaka-init ng panahon! Naitala ang pinakamataas na heat index na 53oC sa bayan ng Iba Zambales noong Abril 28. Dito naman sa Metro Manila ay umabot sa46oC sa NAIA Pasay noong Abril 24. Halos umusok naman sa Dagupan City at Aparri sa 48oC noong Mayo 5.

Sabi ng PAGASA, magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon ngayon buwan ng Mayo dala ng mainit na hangin mula Pacific Ocean. At ang El Nino sa Pacifico ay inaasahang mananatili hanggang Mayo bago maramdaman ang La Nina sa Hunyo.

Siyempre, kanya-kanyang mga paraan para maka-survive sa mainit na panahon. Kung may aircon sa bahay, puedeng maging komportable ngayon, pero pagdating ng bill ng Meralco sa susunod na buwan, tiyak na init-ng-ulo ang mararamdaman!

Mabuti na lamang at malakas ang aircon sa mga malls, kaya dagsa ngayon ang ating mga kababayan sa malls. Siyempre, hindi mawawala ang pag-inom ng mga pampalamig. Laging sold-out siguro ang halu-halo at ice buko!

Isa pang puedeng puntahan para magpalamig kaysamagtiis ng init sa bahay ay ang Summer Test Drive Festival ng Auto Focus na gaganapin sa Mall of Asia Open Grounds. Dahil malapit sa dagat ang lugar, medyo presko ang simoy ng hangin.

Dito sa test drive festival, maraming brand ng sasakyan ang magpapa-test drive ng mga bagong modelo nila. At habang nagte-test drive, nakatodo ang aircon sa loob ng sasakyan. Napagpalamig ka na, namaneho mo pa ang bagong sasakyan nila.

Sabi ng organizer, labing-pitong (17) brands ang lalahok sa test drive festival kaya kahit maghapon na mag test drive ay hindi mauubusan ng sasakyan. Puedepang magpaulit-ulit sa paborito ninyong sasakyan.

Ngayon taon, marami sa mga test drive unit ay hybrid at full electric mula sa BYD Cars Philippines, Changan Auto Ph, DFSK Philippines, Ford Philippines, GAC Motor Philippines, Geely Philippines, GWM Philippines, Honda Cars Philippines, Hyundai Motor Philippines , Isuzu Philippines Corporation, Jetour Auto Ph, Kia Philippines, MG Philippines, Mitsubishi Motors Philippines, Nissan Philippines, Suzuki Philippines, atToyota Motor Philippines. Marami siguro diyan ay hindi pa ninyo nababalitaan, nahahawakan at namamaneho. Eto na ang pagkakataon!

Maganda pagkakataon ang test drive festival para masubukan ang mga EV at hybrid, at baka naman magustuhan natin. Marami pa rin kasi sa atin ang nagdadalawang isip pagdatin sa mga EV; baka ibang klase sila imaneho kumpara sa kinasanayan na nating mga sasakyan.

Sabi naman ng organizer, available din ang mga traditional gas/diesel na sasakyan para i-test drive. Kaya, magandang pagkakataon para ikumpara ang kaibahan nila mula sa aktuwal na maneho, mapa sedan, SUV at crossover man ang modelo.

Kasama sa puedeng ikumpara ang presyo, diskuwento, warranty at buwanang-hulog, kung kukunin sa installment.

At hindi lang ang mga sasakyan ang tumatakbo ang aircon. Balita natin, may mga booth ang mga car brands na contodo aircon para komportable habang nakapila o naghihintay ng test drive. Kapag sinusuwerte, baka may pampalamig pa sila.

Kitakits tayo sa Auto Focus Summer Test Drive Festival sa Mall of Asia Open Grounds sa Mayo 9-12 mula alas-11 ng umaga hanggang alas-9 ng gabi. Libre, walang bayad ang entrance at test drive.