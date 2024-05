‘Tar ball’ naispatan sa Pola: Bagong oil spill pinangangambahan

INIUTOS ni Pola, Oriental Mindoro Mayor Jennifer Mindoro-Cruz na imbestigahan ang umano’y nakitang ‘tar ball’ sa isa sa kanilang baybayin para matukoy kung may panibagong oil spill sa paligid ng kanilang bayan.

Binigyan ni Cruz ng direktiba ang kanilang Disaster Risk Reduction Management Office (DRRMO) na imbestigahan ang ulat na may mga napansing tar ball sa baybayin ng Kabilang Ibayo Beach sa Barangay Batuhan.

Nais ng alkalde na matukoy agad kung may nangyaring oil spill sa ibang lugar at kung nakarating na ito sa kanilang baybayin.

Ang ‘tar ball’ ay mga maliliit na bola ng langis o namuong mga langis na nagmumula sa mga oil spill sa karagatan.

Noong Abril 22, napansin na umano ng mga mangingisda ang mga tar ball sa mga baybayin ng Barangay Parang at Suqui sa Calapan City.

Ani Cruz, agad silang makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard (PCG) at Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources (DENR-EMB) para makumpirma ito.

Ayon kay PCG Mindoro Station Commander Capt. Airland Lapitan, sinusuri na ng kanilang mga tauhan sa Pinamalayan station ang mga nakuhang tar ball sa lugar.

Parating na rin aniya ang mga tauhan ng Marine Environmental Protection para sa agarang clean up.

Matatandaan na ang Pola ang pinakagrabeng naapektuhan ng ng oil spill sa Oriental Mindoro matapos lumubog sa karagatan ng Tablas Strait sa pagitan ng Naujan at Pol MT ang barkong Princess Empress noong Pebrero 28, 2023.

Nananawagan din ang alkalde sa mga mangingisda ng Pola na huwag maalarma sa ulat dahil ginagawa nila ang lahat para matiyak na ligtas ang kanilang karagatan at ang kalusugan ng lahat. (Ronilo Dagos)