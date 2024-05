Sundalo utas sa NPA engkuwentro

BUMULAGTA ang isang miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa nangyaring engkuwentro sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mga miyembro ng New Peoples Army (NPA) noong Sabado sa Matuguinao, Samar.

Sa ulat, nasawi sa tama ng bala sa katawan si Corporal Arvien Pajanustan, 27-anyos at nakatalaga sa 8th Infantry Stormtrooper Division ng Philippine Army sa Camp General Vicente Lukban sa Catbalogan, Samar.

Base sa inisyal na report nagsasagawa ng military operation ang mga kasapi ng 19th Infantry Battalion ng 8th ID, sa Barangay San Roque sa nasabing bayan nang nakasagupa nila ang mga miyembro ng teroristang grupo.

Umabot sa 20 minuto ang palitan ng putok na ikinasawi ni Pajanustan.

Kinukumpirma rin ng AFP kung may nalagas din sa panig ng mga rebelde.

Patuloy pa ring tinutugis ng mga sundalo ang mga tumakas na rebelde. (Ronilo Dagos)