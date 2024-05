Sisi Rondina walastik mga palo, nahirang na PVL Player of the Week

SINASABING hindi na dapat pinagdedebatehan kung sino sa Choco Mucho ang gaganap bilang sandigan sa isang krusyal na laro.

Hindi nabigo ang explosive winger na si Sisi Rondina sa lahat ng tatlong semifinals matches, na naghatid sa Flying Titans sa isa pang finals dance sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference.

Si Rondina ay umangat sa okasyon sa pag-average ng double figures bilang focal point ng opensa ng Choco Mucho sa pagkumpleto ng sweep sa round-robin Final Four at pag-secure ng ikalawang sunod nitong kampeonato.

Ang kanyang produksiyon at liderato sa loob ng court ay nakakuha sa kanya ng unanimous vote para sa PVL Press Corps Player of the Week citation para sa panahon ng Abril 30 hanggang Mayo 5.

Nagbuhos ang 27-anyos na outside hitter ng 32 points na binuo sa 30 attacks, isang block at isang ace kasama ang siyam na digs at pitong receptions para talunin ang Petro Gazz, 23-25, 26-24, 25-19, 25-20 para pormal na maangkin ang finals berth nitong Linggo sa harap ng 17,834 manoniod sa Smart Araneta Coliseum.

Itinakda ng Choco Mucho ang pangalawang sunod na pakikipagharap sa kapatid na Creamline sa isang best-of-three series simula sa Huwebes.

“Thankful kami, hindi lang dahil sa akin eh. Iyung mindset namin sa isa’t isa, lalo na iyung mga naglalaro like nakikita mo talaga sa mukha. ‘Atin to. Kaya natin to!,” sabi ni Rondina.

“Ang ginagawa talaga namin iyung mapigilan ang kalaro namin na makapunta sa amin. Sumusunod lang kami sa sistema sa plays namin,” dagdag pa nito.

Malaki ang naging papel ng dating UST star sa kanilang kauna-unahang tagumpay laban sa Cool Smashers, na lumaban mula sa two-set deficit para ibunot ang 13-25, 19-25, 25-21, 25-20, 18-16 na galit.

Naghatid si Rondina ng 23 puntos mula sa 21 na pag-atake, isang block at isang ace sa tuktok ng 14 na mahusay na pagtanggap nang tinapos ng Choco Mucho ang 12-game head-to-head na walang kabuluhan laban sa Creamline.

Ang panalo ay nagbigay ng solidong momentum sa Flying Titans para lampasan ang Chery Tiggo, 25-20, 25-19, 25-23, kung saan nagbida si Rondina na may triple-double na 18 puntos, 14 digs at 10 receptions.

Nakuha ni Rondina ang lahat ng 16 na boto mula sa print at online scribes na sumasaklaw sa liga na inorganisa ng Sports Vision.

Tinalo ng reigning MVP ang finals-bound na sina Alyssa Valdez at Jema Galanza ng Creamline, at sina Brooke Van Sickle at Jonah Sabete ng Petro Gazz, na makakalaban ng Chery Tiggo sa laban para sa bronze match. (Lito Oredo)