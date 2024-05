May sapat pang panahon para pag-aralan ang panibagong round ng dagdag-sahod para sa mga empleyado ng gobyerno, ayon kay Senador Jinggoy Estrada.

Sinabi ito ni Estrada matapos igiit ng Department of Budget and Management (DBM) na anumang panukala para sa wage increase sa mga kawani ng gobyerno ay dapat talakayin muna sa Kongreso.

Una rito, itinutulak ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees (Courage) na itaas sa P33,000 ang minimum wage sa mga state worker.

Ito’y matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pagrebyu sa umiiral na minimum wage rate ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa bawat rehiyon ng bansa.

Nauna nang naghain si Estrada ng Senate Bill No 2611 na naglalayong magbigay ng 10 hanggang 46 porsiyentong adjustment sa suweldo ng mga kawani ng pamahalaan sa ilalim ng apat na taong implementasyon ng panukalang Salary Standardization Law (SSL) V.

“Regardless of the President’s directives, our economic managers have already anticipated the need to allocate funds for salary restructuring in the 2025 national budget due to the escalating cost of living,” sabi ni Estrada.

“I was informed that there is a study on this matter, and we will wait for its submission in time for the budget hearings. May sapat na panahon para pag-aralan ang pinapanukala ko na panibagong Salary Standardization Law,” dagdag pa niya.

Subalit kung hindi umaano ang magagawa ang bagong SSL V, isa umano sa posibleng solusyon ang pag-isyu ng Executive Order tulad ng ginawa ni dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III noong 2016. (Dindo Matining)