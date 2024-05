Selosa mga faney ni Janine: Paulo Avelino sinolo na raw ni Kim Chiu

Kami mismo ay naaaliw sa PauNine fans nina Paulo Avelino at Janine Gutierrez!

Marami nga kasi sa kanila ang nagme-message sa amin at grabe talaga sila kung mag-react dahil obvious na May something special na raw sina Paulo at Kim Chiu.

May iba pa na nagsasabing kay Janine na lang sila at ayaw na nilang suportahan si Paulo dahil may Kim na nga ito.

Sabi pa ng iba, sana raw ay mahanapan ng ABS-CBN ng bagong kapareha si Janine.

Naiiyak pa ang iba dahil ipinagpalit daw ni Paulo si Janine kay Kim.

At kami mismo ang kinukulit nila tungkol sa sinasabing relasyon ng KimPau, ha!

At wish nga nila, magkaroon daw ng special someone si Janine na hindi raw maaagaw sa dalaga.

Kaloka rin ang mga faney at grabe sila kung mag-react, magselos.

Eh si Janine nga mismo ay tahimik lang at hindi nagsasalita ng kahit na ano tungkol sa tsikang sina Paulo, Kim na nga ang magdyowa.

Anyway, soon ay magiging busy na nga si Janine sa taping ng bago niyang serye sa ABS-CBN kung saan makakasama niya si Jodi Sta. Maria.

For sure naman, sa seryeng ito tutok ngayon si Janine at hindi sa pang-iintriga sa kanilang tatlo nina Paulo at Kim, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)