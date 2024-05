Sinampahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ng reklamong kriminal sa Department of Justice ang anim na mga opisyal at director ng Abra Mining & Industrial Corp pati na ang limang opisyal ng Asian Transfer & Registry Corporation kaugnay sa pagbenta nito ng mga hindi rehistradong shares ng Abra Mining mula 2015 hanggang 2019.

Sinampa ng SEC ang reklamong kriminal sa Department of Justice noong May 3 dahil sa 441 na ulit na paglabag sa Securities Regulation Code at hiniling na payagang kunin ang mga ari-arian ng mga sinasakdal sa ilalim ng tinatawag na civil and criminal forfeiture para makuha ang mga ari-arian ng kompanya at ng mga biktima.

Ang mga sinampahan ng kaso sa Abra Mining ay sina: Abra Mining President James G. Beloy, Corporate Secretary Amelia G. Beloy, at ang mga director na sina Conde Claro C. Venues, Carmelo Rafael D. Tansengco, Joel Albert G. Beloy, at Ma. Belinda T. Gaskell.

Ang mga sinampahan ng kaso sa Asian Transfer & Registry Corp. naman ay: ang chairperson at presidente nitong si Arline B. Adeva, Corporate Secretary Premy Ann G. Beloy, Treasurer Joel Albert G. Beloy, Assistant Corporate Secretary Joseph M. Acuesta at Director na si Ma. Agnes B. Hoffman.

Sa imbestigasyon ng SEC, 95 bilyon lamang ang awtorisadong shares ng Abra Mining at 72.9 milyon lamang ang awtorisadong ibenta sa Philippine Stock Exchange. Natuklasan ng SEC na umabot sa 258.96 bilyon ang naibentahang shares ng Abra Mining na lampas-lampas sa idineklara nito sa financial statements ng kompanya kaya bumagsak ang halaga ng mga share ng kompanya na ikinalugi ng investors.

Pinagmulta na ng SEC ang mga respondent ng mahigit sa P560 milyon. (Eileen Mencias)