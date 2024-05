Sabong nina Christian Standhardinger, Ginebra laban sa Magnolia napaaga

KUNG si coach Tim Cone ang tatanungin, hindi pa sana ganito kaaga sa PBA Philippine Cup ang pagtatagpo ng Ginebra at Magnolia.

Sa first round ng playoffs na agad ang Manila Clasico.

“I haven’t given it much thought yet, I have to let it sink in and figure it out,” ani Cone. “But my first reaction is that we could’ve avoided it.”

Naselyuhan ang Manila Clasico pagkatapos ng huling araw ng eliminations nitong Linggo sa Ninoy Aquino Stadium. Yumuko ang Magnolia sa TNT 98-93, silat naman sina Christian Standhardinher at ang Gins sa NLEX 76-72.

No. 2 pa rin ang Ginenbra, twice-to-beat laban sa dumausdos sa No. 7 na Hotshots. Kung nanalo ang Gins, No. 6 ang Magnolia at Terrafirma ang No. 7.

“I mean, if we could avoid Magnolia, we certainly would have,” dagdag ng Ginebra mentor. “We’re facing them later on in the tournament, not having to knock each other out this early. But you don’t really have control over that.”

Abangan muli ang showdown nina Standhardinger, Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Maverick Ahanmisi, Stanley Pringle, at LA Tenorio sa Ginebra laban kina Mark Barroca, Ian Sangalang, Paul Lee, Jio Jalalon, Calvin Abueva at Aris Dionisio sa Magnolia. (Vladi Eduarte)