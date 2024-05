Tinabla ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga mungkahi na lagyan din ng water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard (PCG) na pumapalaot sa West Philippine Sea (WPS) para may pantapat sa water canon ng China Coast Guard (CCG).

Sinabi ng Pangulo na hindi tutularan ng gobyerno ang ginagawa ng CCG na pambobomba sa mga barko ng gobyerno dahil walang intensiyon ang Pilipinas na magpasimuno ng kaguluhan sa karagatang sakop ng Pilipinas.

Ang gagawin lamang aniya ng gobyerno ay idepensa at ipagtanggol ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa WPS.

“Hindi natin gagawin ‘yan. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it simply — it is not the mission of our navy, our coast guard to start or to increase tensions,” anang Pangulo.

Binigyang-diin ng Presidente na walang plano ang Pilipinas na atakehin ang sinuman ng water cannon o magsulong ng opensiba gaya ng ginagawa ng China na paggamit ng mga sandatang nakakapinsala.

Ang tanging gagawin aniya kapag binabanatan ng CCG ang puwersa ng gobyerno ay magpadala ng sulat sa China at sa iba pang stakeholder para iparating ang mga paglabag na ginagawa ng mga ito sa ilalim ng mga pandaigdigang patakaran at international law.

“All we do is pagka – nangyayari wina-water cannon ‘yung mga barko natin ay magpapadala tayo ng de’marche, magpapadala tayo ng sulat sa China and other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve,” dagdag ng Pangulo.

Sinabi ito ng Pangulo matapos bombahin ng water cannon ng dalawang CCG ang BRP Bagacay habang naglalayag patungong Panatag Shoal upang magdala ng suplay sa mga mangingisdang Pilipino. Kasama sa binomba ng tubig ay ang BRP Bankaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. (Aileen Taliping)