Marami sa ating mga public school teacher ang may tiyaga, dedikasyon at angking galing sa pagtuturo.

Pero dahil sa kasalukuyang sistema, marami sa kanila ang napipilitang lumipat sa mga supervisory position o yung mga trabahong nakatutok sa pamamahala ng paaralan para ma-promote at lumaki ang sweldo.

Nasasayang ang talento at dedikasyon sa pagtuturo ng mga napipilitang magpa-promote sa mga supervisory position kahit na ba hindi naman nila linya ang ganitong trabaho.

Paano kasi ay hanggang Teacher III na may Salary Grade 13 o suweldong P31,320 lang ang pinakamataas na posisyon para sa mga guro na gustong magturo sa loob ng classroom. Ang susunod na hakbang para tumaas ang sweldo ay para sa mga Head Teacher at Master Teacher na hindi naman nagtuturo kundi mga pamamahala na ng paaralan ang inaasikaso.

Kung gusto namang ma-promote ng guro, kadalasan ay wala rin namang posisyong bakante dahil walang kaukulang pondong nakalaan sa posisyon ng mga Head Teacher at Master Teacher.

Ang solusyon dito ay ang House Bill (HB) 10270 na naaprubahan na sa House Committee on Basic Education and Culture at sa House Committee on Appropriations.

Isa ang inyong Kuya Pulong sa mga pangunahing may-akda ng panukalang batas na ito na ang layunin din ay ibase ang promosyon ng mga public school teacher sa kanilang galing at kakayahan, sa halip na kung may bakante lamang na posisyon o kailangang punuing quota.

Sa ilalim ng HB 10270, maaring pumili ng landas na tatahakin ang mga guro para umangat sa kanilang propesyon. Ito ay ang classroom teaching at school administration.

Lilikha ng mga dagdag na posisyong Teacher IV hanggang Teacher VII na may kaukulan ding pagtaas sa mga suweldo.

Sa ganitong paraan, lalaki ang kita at mapo-promote ang mga public school teacher na gustong magpatuloy sa pagtuturo.

Kapag naisabatas ang bill, mahihikayat ang maraming mga public school teacher na manatili sa pagtuturo. Makakaakit din ang Department of Education (DepEd) ng mga magagaling na guro para magturo sa ating mga public school.

Hindi maikakaila na ang pagtuturo ay isa sa pinakamahalagang propesyon. Hindi lamang pagbibigay kaalaman ang kanilang trabaho. Ang mga guro ay tumutulong din na mahubog nang tama ang kaisipan at katauhan ng kanilang mga tinuturuan. Hinahanda nila ang kanilang mga estudyante sa mga hamon ng buhay at nagsisilbing mga pangalawang magulang.

Dapat lamang na sila ay pahalagahan natin sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa kanilang pag-angat sa kanilang napiling propesyon.