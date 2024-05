IBANG klaseng magmahal ang mga Pinoy supporter ng ‘Queen of Tears’!

Hindi nagpakabog, nagpadala lang naman sila ng coffee truck para sa idolo nilang si Kim Ji Won at iba pang cast ng sikat na K-drama.

Kilig na kilig ang mga fans ng Korean actress nang maispatan sa isang behind the scene video ang kanilang coffee truck na bonggang bongga ang pagkakalatag ng sticker at banner na pinaghirapan talaga nila.

Nadagdagan pa ang kilig nila nang makita nila ang sticker ng kanilang Queen’s Café sa mismong script ng leading man na si Kim Soo Hyun.

Katatapos lang ng ‘Queen of Tears’ na nalagpasan ang ratings na naitala noon ng “Crash Landing of You.”

Bukod sa pagtatala ng pinakamataas na rating sa hanay ng tvN drama, gumawa rin ito ng record para sa higit isang bilyong view na natanggap ng serye mula nang umere ito noong Marso.

Dahil sa tagumpay ng serye, naglabas ang tvN ng dalawang special episode nitong Sabado at Linggo para sa mga fan na hindi pa rin maka-get over sa kilig at pagluha dahil sa ‘Queen of Tears’.