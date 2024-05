Tumaas sa 61% ang disposisyon ng mga kaso sa mga first at second-level court sa buong bansa noong 2023, ayon sa Supreme Court (SC).

Base sa datos mula sa Office of the Court Administrator (OCA), binanggit ng High Court na ang case disposition rate para sa first-level courts ay tumaas sa 61% noong 2023 mula sa 60% noong 2022.

Samantala, ang disposition rate naman sa second-level courts ay umakyat sa 42% noong 2023 mula sa 39% noong 2022.

Sa kanyang talumpati sa 19th National Convention and Election of Officers ng Philippine Association of Court Employees (PACE), nagpasalamat si Chief Justice Alexander Gesmundo sa mga korte sa kanilang kontribusyon na mabawasan ang mga nakabinbin na kaso.

“You are the first point of contact between our institution and the people who come to us in search of justice… whatever your rank or position may be, the work that you do, day in and day out, is the best reflection of the kind of justice that we dispense, and of the quality of service that we provide,” saad ni Gesmundo.