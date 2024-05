Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa desisyon nito na sertipikahan ang panukalang amiyendahan ang Rice Tariffication Law (RTL) upang mapababa ang presyo ng bigas at maproteksiyunan ang mga konsumer at magsasaka mula sa mapang-abusong negosyante.

“The certification of this bill as urgent by President Marcos is a critical step forward in our concerted efforts to improve the livelihood of our local farmers and ensure food security for all Filipinos,” sabi ni Romualdez.

“This amendment will allow us to address the challenges and limitations of the current law, ensuring that it serves the best interest of the agricultural sector and the consumers,” dagdag pa nito.

Kabilang sa tinatalakay ng House Committee on Agriculture and Food na pagbabago sa RTL ang pagbibigay muli ng kapangyarihan sa National Food Authority (NFA) upang makapagbenta ng murang bigas sa mga palengke. Sa kasalukuyan, ang mandato ng NFA ay limitado sa pag-iipon ng buffer stock na gagami-tin sa panahon ng kalamidad. (Billy Begas/Eralyn Prado)