Maymay umamin sa pinagdaanang masaklap na pagsubok

Birthday ni Maymay Entrata kahapon, May 6, at 27 years old na siya.

Ang bilis ng panahon, ‘di ba?

May mga panahon sa buhay ni Maymay na akala mo ay iiwanan na niya ang showbiz, at maninirahan na lang sa Canada. Pero, biglang-bigla, nagbago ang ihip ng hangin.

Ang inaasahang mabuyangyang na relasyon, nauwi rin sa hiwalayan.

At si Maymay mismo, aminado sa masaklap na nangyari sa buhay niya.

“Another year, another reason to be grateful and it’s all Glory to God!

“It’s been a roller coaster ride in this journey sa buhay ko this past year. May dumaan mang pagsubok, but God held my hand and assured me na if I seek Him first and His righteousness, everything will come into places.

“And once again, I became a witness of His grace and love sa life ko. I’m praying for constant peace, love, hope and joy in my life.

“My heart is full sa lahat ng mga bumati at babati. God bless us all,” sabi ni Maymay.

Ang tagal na panahon ngang nanahimik din ni Maymay, na hindi nga siya basta-basta nagbibigay ng kahit anong statement o mensahe lalo na pagdating sa personal niyang buhay, o sa love life.

Hinahayaan na lang niya na ang mga post niya ang pagkuhaan ng kuwento ng mga netizen, at kahit ng mga manunulat.

Pero heto nga, siya na rin mismo ang nagsabi sa masaklap na pinagdaanan niya, na ang pagkapit sa Diyos ang naging katuwang niya para malampasan ang mga pagsubok na `yon.

Anyway, umulan ng birthday greetings kay Maymay, at lahat sila ay humihiling na magkaroon ng masayang buhay ang dalaga. (Dondon Sermino)