Mapua Lady Cardinals huhugot ng lakas kay Roxie Dela Cruz

Mga laro Martes:

(FilOil EcoOil Arena)

10:00am – Mapua vs San Beda

2:00pm – Arellano U vs JRU

MULING sasandalan ng Mapua University (MU) Lady Cardinals si Roxie Dela Cruz upang masikwat ang importanteng panalo pagharap nila sa San Beda University (SBU) sa NCAA Season 99 women’s volleyball elimination round na lalaruin sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City ngayong Martes.

Nakasalalay ang huling laro ng Lady Cardinals sa pagpasok nila sa playoff, kailangang manalo upang makigulo sa No. 4 spot na kasalukuyang hawak ng Perpetual Help Lady Altas.

Nasa pang-apat ang Perpetual Help na may 5-4 card habang magkasalo sa No. 5 ang Mapua at Arellano University (AU) Lady Chiefs na may magkatulad na 5-3 record.

Kaya posibleng magkaroon ng three-way tie sa fourth pagkatapos ng laro ngayong araw.

Magsisimula ang bakbakan ng Lady Cardinals at wala nang pag-asang Lady Red Spikers (3-5) sa alas-10 ng umaga sunod ang banatan sa pagitan ng Arellano at laglag na ring Jose Rizal University (JRU) sa alas-2 ng hapon.

Maliban kay Dela Cruz, kukuha din ng puwersa ang Intramuros-based squad Mapua kina Raissa Janel Ricablanca, Freigh Anne Garcia at Nadine Angeli Berces.

Stepladder ang labanan sa semifinals matapos mawalis ng defending champions College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers ang nine-game elimination round.

Lumanding sa second place ang Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates na sumampa sa stepladder round 2 habang swak sa No. 3 ang Letran para sa stepladder round 1. (Elech Dawa)