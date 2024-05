Maine inuurot na mag-Asoka

Si Wally Bayola ang tinuturing na ‘happy pill’ ni Maine Mendoza. Ang haba na nga nang pinagsamahan nila, na nagsimula noong 2015, ha!

Hindi nga kinalimutan ni Maine na batiin si Wally sa kanyang broadcast channel, ang ‘Maine Content’, dahil sabi nga niya, mahal talaga niya ang gumanap na lola niya sa AlDub noon.

“Just wanted to share these cute photos of me and my day 1 coz he just turned 52 last week. Love you always, Walter James!

“Forever my happy pill, sa ayaw at sa gusto niya!” sabi ni Maine.

Siyanga pala, ang dami ring nagri-request kay Maine na gawin ang ‘Asoka Trend’ ha! Na sabi nga nila, mas kayang- kaya ni Maine na bigyan ng hustisya ito, dahil sa husay niyang mag-dub, di ba?

Dubsmash Queen nga ang tawag kay Maine, at mukhang sisiw lang sa kanya na sabayan ang kanta sa Asoka, with matching konting sayaw pa, at expression ng mukha.

Marami na rin ang nakaka-miss kay Maine na gumawa ng mga dubsmash na nakasayanan sa kanya noon. Wish nila na ibalik ni Maine ang isa sa mga rason kung bakit nila siya minahal.

Sa ngayon, kahit ang dami-rami nan gang content creator ang sumisikat ngayon, na ginagaya si Maine, wala pa ring makaagaw ng korona niya bilang Dubsmash Queen, ha!

Well, I hope pakinggan ni Maine ang hiling ng kanyang mga faney. (Dondon Sermino)