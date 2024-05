Lexi, Angel madalas magkapikunan sa Korea

Inamin ni Lexi Gonzales na madalas niyang makaaway si Angel Guardian habang nasa Korea sila.

Kaloka naman kasi ang mga task nila, na talagang pisikalan. Kaya hindi talaga maiiwasan na mapikon ka sa kapwa runner mo, ha!

Pero siyempre, dahil sa ‘Running Man PH Season 2’ na ito, marami na rin silang natutunan mula sa last season.

“Kasama na ang pakikisama sa mga kapwa runners.

“Kasi, hindi talaga naiiwasan ang magkapikunan. Nangyayari talaga `yon. Kailangan mahaba rin ang pasensiya mo.

“Ang madalas magkapikunan sa Korea ay kami ni Angel.

“Pero, dahil nga sa mga natutunan namin sa last season, this time mas nama-manage namin ng maayos ang problema, hindi na lumalalim kung ano man ang mga naging samaan ng loob namin.

“Lalo na si Buboy (Villar), minsan nakakainis talaga siya. Pero, dahil natutunan ko na ngang mahalin si Buboy, wala na `yon sa akin.

“Ang Running Man PH kasi ay masadyong physical. Mga physical challenge talaga ang ginagawa namin. So, nagkakasakitan din talaga. ‘Yung emotion din, minsan nadadala ka, nanggigigil ka rin,” pag-amin ni Lexi.

Well, napanood ko ang first episode ng ‘Running Man Philippines Season 2’ at bongga agad ang mga kaganapan, ha! Na dahil si Miguel Tanfelix ang bagong pasok sa grupo, bilang pamalit kay Ruru Madrid, balagoong siya agad, ha!

Kaloka nga ang mga challenge na ginawa niya, at alamin kung nabuking ba siya agad ng mga co-runners niya, ha! (Dondon Sermino)