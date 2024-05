Malaking palaisipan kay House Deputy Speaker at Quezon Rep. David “Jayjay” Suarez kung bakit hanggang nga¬yon ay hindi pa rin mahanap at mahuli ang lider ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy.

“My bigger concern is bakit hindi pa nahahanap si Quiboloy? We’ve been on a manhunt for how many months already,” pagtataka pa ni Suarez sa press briefing.

Magugunitang bukod sa arrest warrant na inilabas ng Senado dahil sa hindi pagsipot sa mga hearing, naglabas din ng warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court dahil sa sex abuse laban kay Quiboloy at Pasig Regional Trial Court sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, isang non-bailable offense.

Sa ngayon ay patuloy ang paghahanap ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation kay Quiboloy.

“So, I think the bigger question is where is Pastor Apollo Quiboloy. I think that’s the bigger question we need to ask,” giit pa ni Suarez kasabay ng panawagan nito sa law enforcement agencies na laliman at paghusayin pa ang kanilang paghahanap sa pastor. (Eralyn Prado)