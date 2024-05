JM nagpa-yummy dahil sa mga basher

Sikat, guwapo, mayaman si JM De Guzman, kaya nakakaloka rin na may mga panahon na mababa pala ang kanyang self-confidence.

Inamin nga ni JM na bumaba ang self-confidence niya noong marami ang nam-bash sa kanya dahil sa katawan niya.

Sa kanyang sneak peek transformation video sa Star Magic YouTube channel, sinabi ni JM na maraming negatibong komento siyang natanggap lalo na noong kasagsagan ng “Linlang.”

“Naba-bash na ko sa mga nakukunang video sa TikTok, sa TV, sa show namin sa ‘Linlang.’ Bakit daw ang taba-taba ko? Bakit daw nagpabaya ako?” sey ni JM.

Dahil sa mga pamba-bash na `yon, nagkaroon siya ng motivation para sumabak sa kanyang body transformation.

“Tumalon na lang ako sa opportunity. Nagta-trust ako sa process kasi sa simula mahirap talaga. Pero inaalalayan naman ako ng mga coach ko,” chika ni JM.

Bukod sa pagbalik ng kanyang self-confidence, nagpapayat din siya upang mas maging productive sa trabaho at para hindi maapektuhan ang relationship with family and friends.

Pinakita rin sa video ang workout routine, training ni JM, kasama ang kanyang mga coach, at iba pang Hot Summer hotties.

Abangan ang full transformation reveal ni JM sa Hot Summer 2024 sa May 15 na mapapanood sa Star Magic YouTube channel.

At naku, siguradong matatakam kayo sa pagka-yummy ni JM ngayon. Lalo na at busy rin siya sa shooting ng ‘Guilty Pleasure’ with Lovi Poe, Jameson Blake, under Regal Entertainment.

Bongga! (Dondon Sermino)