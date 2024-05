Jean Henri Lhuillier sakalam sa 21st Kalachuchi Classic

ANG 21st Kalachuchi Classic, na ginanap kamakailan sa Calatagan Golf Club, ay isang showcase ng top-tier golfing talent at sportsmanship, na doble bilang isang qualifying event para sa WAGC Philippines National Finals.

Sa maraming mahuhusay na manlalaro, si Jean Henri Lhuiller at ang kanyang partner na si Richie Santos ay namumukod-tangi, na nasungkit ang titulong Overall Team Net Champion na may outstanding score na 48 sa finals sa Cebu.

Si Jean Henri Lhuillier, na kilala sa kanyang strategic approach at consistency sa golf course, ay nagsabi na “our goal was not just to participate but to excel. Scoring 48 and winning here today underscores our commitment and passion for golf. We’re looking forward to representing our club at the national level and bringing more honors home.”

Habang sina Lhuillier at Santos ang nakakuha ng pansin, ang torneo ay nakakita rin ng mga kahanga-hangang pagganap sa iba pang mga kategorya. Sina Joanne Cortez at Jeffren Lumbo ay nanalo ng Overall Team Gross Champion title na may score na 52, at ilang iba pang mga golfer ang nanggaling sa iba’t ibang dibisyon, na nagpapakita ng lalim ng talento na naroroon sa kaganapan.

Nakuha nina Enrique Anthony Filamor at Efrain Pedregosa ang titulo ng Division 1, habang sina Angela Anila at Renalyn David ang nangibabaw sa kategoryang Ladies. (Abante Sports)