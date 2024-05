Grassfire sumiklab sa Mayon Volcano

LUMIYAB ang isang bahagi ng kapatagan ng Mayon Volcano sa Albay dahil sa matinding init noong Sabado.

Bukod sa mga damo, nadamay din sa grassfire ang mga pananim at puno sa ibabang parte ng bulkan.

Nagsasagawa na ngayon ng imbestigasyon ang Bureau of Fire Protection (BFP) at Department of Environment and Natural Resources (DENR) upang matukoy ang dahilan ng sunog bukod pa sa epekto ng nakaririnding init.

Nauna rito’y tinamaan din ng grassfire ang isang bahagi ng Bulkang Taal sa Batangas noong nakaraang linggo.

Sa mga naunang insidente, natukoy na may ilang tao ang nagsisiga sa paligid ng nasabing mga bulkan na pinaniniwalaang iniiwan pang may dingas kaya kumalat ang apoy sa mga damo.

Samantala, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) na normal na ang grassfire sa mga bundok at bulkan dahil sa mataas na temperatura. (Carl Santiago)