Geneva paulit-ulit iniyakan si KC

Super emotional ang mag-ex na na sina Geneva Cruz, KC Montero nang sumalang sila sa “Expecially For You” noong Sabado (May 4).

Nagulat ang mga host ng “It’s Showtime” nang maiyak si Geneva sa introduction pa lang ng segment at maski si KC ay kinomfort ang kanyang ex-wife.

Chika ni Geneva, hindi niya napigilan ang kanyang luha dahil naalala kasi niya ang pinagsamahan nila ni KC dahil sa mga photo na pinakita sa screen.

“I’m actually happy na ginawa namin ‘to. Medyo nagdalawang-isip din ako nung umiyak na ako. But I’m really happy na magkasama kami ngayon ‘cause it’s been awhile,” sey ni Geneva.

Nakakatuwa lang din na game na game sila sa pag-guest sa “Expecially For You” kung saan si KC ang tumulong kay Geneva sa pagpili nito ng magiging date.

In fairness, very touching ang pagsalang nila dahil ramdam talaga na minahal nila ang isa’t isa at ngayon naman ay happy na sila sa kani-kanilang personal lives.

Madamdamin nga ang mensahe ni KC kay Geneva at sinabing naging daan ang kanilang relasyon para makabuo siya ng happy life. Para kay Geneva naman, nagkaroon pa siya ng isa pang anak na si London.

“Maraming salamat sa panahon natin. All of the time and the years that we spent together. I’m a firm believer that your past creates your future. And feeling ko, without the time that we had together, wala akong Stephanie, wala akong Wyatt. Ikaw din, walang London,” sey ni KC.

Muli namang naluha si Geneva sa naging mensahe niya para kay KC.

“Thank you so much for teaching me unconditional love. I didn’t know what it was back then. Thank you very much for loving my son. Sana magka-baby pa kayo and sana lagi kang maging masaya. Maraming salamat sa lahat ng nagawa mo sa buhay ko,” sabi ni Geneva.

O di ba, ang bongga tuwing ex-celebrity couples ang sumasalang sa “Expecially For You”! Sino-sino pa kaya ang willing mag-guest?

Kaloka!