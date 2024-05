INAASAHAN ng Games and Amusementd Board (GAB) na maglalabas na ng desisyon ang World Boxing Organization (WBO) patungkol sa isinagawang imbestigasyon kasunod ng kontrobersiyal na first-round knockout ni unbeaten Pinoy boxer Lawrence “Shotgun” Dumam-ag laban sa kababayang si Ramel “The Sharp” Macado, Jr. para sa Oriental flyweight title sa main event ng Engkwentro 13 nitong nagdaang Miyerkoles sa Mandaue City Sports and Complex, Cebu City.

Inihayag ni GAB chairman Richard Clarin sa Abante Sports na hinihintay na lamang nila ang ilalabas na statement ng WBO matapos nilang ipadala ang lahat ng kinakailangang dokumento sa San Juan, Puerto Rico-based organization.

“Nag-review na po ng videos and documents. Pinasagot na po si time keeper. Nagbigay na po ng full report ang boxing division and nasa legal na po natin. Nag-coordinate na din sa WBO [and] will make sure na ilalabas agad natin ang decision soonest,” pahayag ni Clarin sa mensahe sa Abante Sports kahapon. “We will make sure po na hindi tutularan kasi buhay ng boksingero po ang nakataya at integridad ng boxing.”

Nagsumite ang ARQ sports promoter at manager na si Jason Arquisola ng reklamo sa pamunuan ng GAB noong Huwebes matapos na lumampas sa 3-minute standard time kada round sa isang professional boxing match ang laban ng boxer nitong si Macado, na dahilan ng pagkaka-knockout kontra Dumam-ag.

Nagkamali ang timekeeper na nasa ringside na nagresulta sa pagkaka-KO kay Macado na tumagal umano ng apat na minuto at 55 segundo para sa tsansang bumagsak ng dalawang beses sa first round lamang ng nakatakdang 12-round bout.

Legal na napabagsak ni Dumam-ag si Macado na naiwasan naman ang 10-count ni referee Danrex Tapdasan, subalit nagpatuloy pa rin ang laban na inaasahan sanang magtatapos kasunod ng bilang na senyales ng pagtatapos ng round. Nagpatuloy ang laban at sa kasawiang palad ay napatumba muli si Macado at nalampasan ang bilang ni Tapdasan.

Habang hilo si Macado ay nagpatuloy sa atake si Dumam-ag at napabagsak si Macado sa ikatlong beses na hindi na nagawa pang malampasan ang tinamong mga suntok ng tubong Zamboanga del Norte boxer upang maibigay ang unang pagkatalo sa Cebu City-based boxer.

Sa inalabas na statement ng GAB sa kanilang social media account ay sinabing naging pabaya ang timekeeper na nilabag ang mga tungkulin at nagpakita ng hindi propesyunal na pag-uugali. Hihintayin na lamang ng GAB ang desisyon ng WBO kung magkakaroon pa ng rematch o ibabakante ang naturang titulo.

“That will be up to WBO po being the title supervisor. We are coordinating with them for their decision if vacant or rematch,” eksplika ni Clarin. (Gerard Arce)