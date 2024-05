Elijah, Xyriel ginulo ng baguhang aktor

Nakisaya ang cast ng ‘High Street’ sa mga Cabalen sa Bida Kapamilya event sa SM City Pampanga.

Bawat isa nga sa mga cast member na sina Andrea Brillantes, Xyriel Manabat, Elijah Canlas, Miggy Jimenez, at Tommy Alejandrino at gayundin ang mga bago sa serye na sina Harvey Bautista at Ralph De Leon ay nag-perform. Nagpasaya sila ng libu-libong mga Kapampangan na dumalo at nanood ng nasabing event.

Thankful naman ang cast ng serye dahil naramdaman na raw nila finally ang tinatawag na Pampanga Heat.

Excited na rin sila dahil nagbabalik ang mga character nila sa ‘Senior High’ para sa sequel na ‘High Street’.

Ang isa nga sa inaabangan ng viewers ay kung ano ang magiging karugtong ng istorya nina Roxy at Archie o RoxChie.

Sa katapusan kasi ng ‘Senior High’ tumungo sa USA si Archie after graduation at nangakong babalikan niya si Roxy na nabuntis niya.

Sa teaser naman ng ‘High Street’ ay makikitang nanay na nga si Roxy habang inmate naman sa USA si Archie.

Ang twist ay may lalakeng nanliligaw kay Roxy at eto nga si Dr. Kevin na ginagampanan naman ng newbie star na si Ralph De Leon.

Mukha ngang mahihirapan ang character ni Elijah na makuha ulit ang loob ng character ni Xyriel lala pa’t may Ralph na siya ngayon kaya tinanong namin si Elijah kung magpapatalo siya kay Ralph.

Isang malakas na “Hindi” ang naging sagot niya.

Dagdag niya pa, “Of course not, I mean knowing Archie gugustuhin niyang matupad ang promise niya kay Roxy and si Archie may pagmamahal naman talaga para kay Roxy.

“Kaya excited ako kung paano niyang mapapatunayan kasi maski ako hindi ko pa alam.”

Hindi naman daw problemang katrabaho ang baguhang si Ralph ayon kay Xyriel.

“We help each other in every scene and also open naman po siya for guidance and mabait kasing tao siya kaya walang isyu, hindi naman kami nahirapan sa connection or relationship namin sa taping kasi mabait, sobrang bait ni Ralph,” pahayag ni Xyriel.

Mapapanood ang ‘High Street’ simula May 13.

Exciting!