Donovan Mitchell, Cavs sinibak Orlando Magic

SINIGURO ni Donovan Mitchell ang biyahe ng Cleveland sa second round ng Eastern Conference playoffs isang taon matapos ipagtulakan palabas ng first round.

“This is why I’m here,” aniya. “It’s my job.”

Pasabog si Mitchell ng 39 points, inayudahan ng 15 ni Caris LeVert at nag-rally ang Cavaliers para ibagsak ang 106-94 win kontra Orlando Magic sa Game 7 ng kanilang first-round series nitong Linggo (Lunes sa ‘Pinas).

Martsa sa conferense semis ang Cavs, hahamunin naman ang top seed Celtics. Game 1 sa Miyerkoles (araw sa Manila) sa Boston.

Sumikwat si Evan Mobley ng 16 rebounds, nagsalpak ng krusyal na 3 si Darius Garland sa fourth para sa Cavs na ngayon lang nanalo ng first playoff series na walang LeBron James sa lineup sapol noong 1993.

“I’m pretty sure everybody thinks they’re going to come in and kick our ass,” dagdag ni Mitchell, 11 of 27 sa field at 15/17 sa free throws, sa Celtics. “So for us to continue to stay level-headed throughout, and just be who we are, that’s the biggest thing.”

Sumabay ng 38 points at 16 rebounds si Paolo Banchero pero 14 na lang pagkatapos ng break para sa Magic. Inalat sa 3 of 28 combined shooting ang backups niyang sina Franz Wagner at Jalen Suggs.

Iwan ng 10 ang Cavs sa halftime, na-outscore nila ang Orlando 33-15 sa third quarter para bumalik. Abante ang Cleveland 85-77 nang ibaon ni Garland ang pamatay na tres. (Vladi Eduarte)