Dapat tinularan ni Digong si Ping

Paiimbestigahan ng human rights group Amnesty International (AI) si Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte tungkol sa kanyang bersyon ng drug war na naging flagship program noon ng administrasyon ng kanyang amang si Digong.

Ang panawagan ng AI ay para kay President Bongbong na ang kanyang maybahay, si First Lady Liza Araneta Marcos, ay may hidwaan kay Vice President Sara Duterte, matandang kapatid ni Baste.

Kung tahimik na lang sanang ginawa ni Baste ang paglipol sa mga drug pushers at traffickers na salot ng lipunan, ‘di siguro malalaman ng AI ang kanyang ginagawa.

Sabi ng AI, matapos ihayag ni Mayor Baste ang kanyang kampanya sa droga ay lima katao na pinaghihinalaang sangkot sa pinagbabawal na gamot ang pinatay sa loob ng 24 oras.

Sa turn-over of command ng Davao City police chief, nagbigay babala si Baste sa mga sangkot sa droga: “If you do not go, I will not stop. I will kill you!”

Siyempre ginaya lang ni Baste ang kanyang amang si Digong na nagbanta sa publiko. Aniya sa mga drug lords at pushers, “Palulutangin ko ang inyong mga bangkay sa Manila Bay.”

Dahil sa ganyang mga pananalita, hinahabol na si Digong at kanyang mga alipores, gaya ni dating PNP chief at ngayon ay Sen. Ronald “Bato” dela Rosa, ng International Criminal Court o ICC.

Saan nahuhuli ang isda? Eh, di sa bibig!

Kung tahimik lang sana si Digong sa paglunsad sa kanyang drug war, baka ‘di napansin ang kanyang mga pina-salvage na mahigit na 6,000 na drug suspects.

Ibinandera pa kasi! Ayan ang napala niya.

Tingnan mo si dating senator Panfilo “Ping” Lacson noong siya ay nasa PNP pa: tahimik lang siya sa paglaban sa mga pusakal na kriminal kaya’t ‘di siya nahaharap sa ICC.

Sa tantiya ko, mas maraming na-neutralize sa pamamahala niya bilang PNP chief kesa kay Digong noong presidente ang huli.

Pareho ng layunin nina Ping at Digong—ang mabawasan ang mga salot sa lipunan—pero mas naging effective si Ping kesa kay Digong.

‘Ika nga, silent water runs deep. Malalim ang tubig na tahimik