Daily Burn humarurot

IPINAKITA ng kabayong si Daily Burn ang kanyang husay sa karerahan matapos angkinin ang panalo sa PHILRACOM Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Humarurot sa largahan sina King Tiger, Daily Burn at Eye In The Sky upang magtagisan ng bilis sa unahan hanggang sa kalagitnaan ng karera.

Makailang metro pa ay sina King Tiger at Daily Burn na lang ang nagbabakbakan sa unahan habang nasa terserong malapit si Eye In The Sky.

Pagdating ng far turn ay hawak ni King Tiger ang bandera habang nakakapit si Daily Burn na sinakyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate.

Papalapit ng home stretch ay mainit na ang bakbakan nina King Tiger at Daily Burn, pagsungaw ng rektanahan ay bahagyang umungos ang huli.

Pagsapit sa huling 150 ng karera ay malinaw na ang pagkuha ni Daily Burn ng unahan, nakalamang na ito ng dalawang kabayo sa nauupos nang si King Tiger.

Tinawid ni Daily Burn ang meta ng may limang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Ridgers, tersero si Eye In The Sky habang pang-apat si King Tiger.

Inirehistro ni Daily Burn ang tiyempong 1:11.8 minuto sa 1,200-meter race sapat upang hamigin ang P11,000 added prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)