NGANGA sa anumang Latin honors sa kanyang kursong Civil Engineering, itinodo naman ng isang estudyante mula sa University of Santo Tomas (UST) ang pagsunog ng kilay sa board exam at hinirang pa siyang ikalima sa may pinakamataas na puntos sa idinaos na April 2024 Civil Engineers Licensure Examination.

Sa kanyang appreciation post, sinabi ni Jonas Aldrin Abad na bagaman hindi siya nakatapos ng may Latin honors, nagpursige naman siya ng husto sa board kung saan nakakuha siya ng 92.95% na rating.

Nagpasalamat sa pamamagitan ng isang social media post ang 5th highest passer sa nakaraang April 2024 civil engineering licensure exams kung saan sinariwa niya ang kanyang paghahanda upang magbigay inspirasyon sa mga kukuha ng board exam.

“I failed to graduate with honors, so I topped the board exam instead,” sambit ni Jonas.

Nagpasalamat siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan na sumuporta sa kanya habang naghahanda para sa board exam.

“To my Day & Night Classroom family, and Solution ni Alex family, thank you for being a part of my review journey,” dagdag ni Jonas.

“To Gwyne, thank you for always answering my questions kapag may mga hindi ako nagegets. Thank you for making sure na natutunan ko rin yung mga nae-encounter mo na concepts and problems na hindi naturo sa review center natin. You always believed that I would top the exam, and I am glad to prove you right,” dagdag ni Jonas.

“Lastly, thank you God for answering my prayers and making this dream come true,” ani pa ng bagong engineer.

Aniya, nanamnamin muna niya sa bakasyon ang kanyang matagumpay na journey at saka siya sasabak sa job hunting.