Bella Belen, Lady Bulldogs itataya lahat sa rubbermatch

Do-or-die semis Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm – National U vs FEU

TIYAK na ibubuhos na ni Mhicaela ‘Bella’ Belen ang lahat ng kanyang lakas para sa last year runner-up National University (NU) Lady Bulldogs pagharap nila sa makukulit na Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa do-or-die semifinals ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s Volleyball Tournament na lalaruin sa Araneta Coliseum, Miyerkoles.

Nasilat ang NU nitong Sabado sa nakaraang laban nila sa Lady Tamaraws, 23-25, 17-25, 23-25 matapos silang mawalis sa tatlong set, mabuti na lamang ay may tangan silang twice-to-beat incentive.

Kaya naman bawal kumurap ang dalawang koponan dahil wala nang bukas pagkatapos ng kanilang paluan ng bola.

Paniguradong si former Rookie-MVP Belen ang pangunahing armas ng Lady Bulldogs upang ipantapat sa mga tigasing spiker ng FEU na nakabawi na nang bahagya matapos silang yumuko ng dalawang beses sa elimination round laban sa NU.

Maliban kay Bellen, huhugot din ng lakas si head coach Miguel Norman kina Evangeline Alinsug, Alyssa Jae Solomon, Minierva Maaya at Erin May Pangilinan.

Nakaraan lamang ay kumana si Bellen ng 12 points habang bumakas sina Alinsug at Solomon ng tig-walong puntos pero hindi sapat upang itaguyod sa panalo ang Lady Bulldogs.

Sina Chenie Tagaod, Faida Bakanke, Christine Ubaldo at Gerzel Mary Petallo naman ang ibabangga ng Lady Tams sa mga tigasing pambato ng NU.

Para kay Tagaod, hindi pa tapos ang laban, mas magiging mahirap ang laro nila sa do-or-die.

“It’s not yet done. There’s one more game that we have to win,” saad ni Tagaod.

Nagkaroon ng twice-to-beat advantage ang NU matapos nilang masikwat ang No. 1 seed pagkatapos ng 14-game elimination round, inirehistro nila ang 12-2 karta kaparehas ng No. 2 seed at sumampa na sa finals na University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses.

Makakalaban ng Golden Tigresses sa Finals ang mananalo sa pagitan ng National University at Far Eastern University.

Nitong Linggo lang ay pinauwi na ng Golden Tigresses ang defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers. (Elech Dawa)