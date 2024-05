Tawa lamang ang isinagot ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa isyu ng drug list ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) kung saan kasama umano ang pangalan nito.

Sa ambush interview sa Pangulo sa Pasay City nitong Lunes, hindi nagkomento ang Presidente nang matanong sa isyu at sa halip ay tumawa lamang ito sa mga mamamahayag.

Lumutang ang isyu na kasama umano ang pangalan ng Presidente sa drug list ng mga gumagamit diumano ng ilegal na droga sa ginawang pag-dinig ng Senado noong nakalipas na linggo.

Sa hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong Abril 30, kinumpirma ni dating PDEA intelligence officer Jonathan Morales na si Marcos ay naging target ng anti-drug operation noong 2012. Binanggit ni Morales na siya umano ang nagproseso nito at naisyu ang Authority to Operate at Pre-Operation Report noong Marso 2012.

Sa naturang hearing, nanindigan si PDEA Director General Moro Virgilio Lazo na walang ganitong dokumento sa PDEA Plans and Operations Reports Management Information System o Pormis.

Sa kabila nito, nanindigan si committee chairman Sen. Ronald “Bato” dela Rosa na authentic ang pinakitang dokumento ni Morales.

Ang nasabing dokumento ay pinangalandakan din ng anti-Marcos vlogger na si Maharlika. (Aileen Taliping)