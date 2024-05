Inaasahang maibabalik sa susunod na taon ang dating school calendar o pasukan ng mga estudyante na buwan ng Hunyo.

Sa panayam ng media kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Pasay City, sinabi nitong hiningi na niya kay Vice President at Depart-ment of Education Secretary Sara Duterte-Carpio ang konkretong plano para maibalik ang dating schedule ng pasukan na Hunyo at matatapos sa Abril.

Sinabi ng Presidente na wala naman siyang nakikitang pagtutol sa planong ibalik ang dating school calendar dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi kanselado ang klase ay nagpapatupad ng online class dahil sa matinding init ng panahon.

“Hiningi ko ‘yan sa DepEd and I asked Inday Sara to give me already a concrete plan because mukha naman hindi na tayo kailangan mag-antay pa at mukha naman kailangan na. Hopefully by next year matatapos na,” anang Pangulo.

Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sa tuwing makikinig at manonood siya ng balita ay postponed o kanselado ang face-to-face classes dahil sa matinding init ng panahon kaya kailangan na aniyang maibalik ang dating schedule ng pasukan dahil mas mainam ito para sa mga bata.

Dahil sa napakataas na heat index sa bansa, napipilitang magkansela ng klase ang DepEd at mga lokal na pamahalaan dahil nahihirapan ang mga estudyante at sa halip ay online class ang paraan sa pag-aaral ng mga estudyante sa elementarya at high school. (Aileen Taliping)