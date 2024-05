Supisyente ang laman at porma ng reklamong inihain laban kay dating Speaker at ngayon ay Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez, ayon kay Ako-Bicol party-list representative at House Committee on Ethics Vice Chairman Raul Angelo Bongalon.

Sa reklamong inihain ni Tagum City Mayor Rey Uy, inakusahan nito si Alvarez ng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for public officials, disorderly behavior at conduct unbecoming of a public official.

Bunsod ito ng mga mapanirang pahayag sa mga kapwa lokal na opisyal, madalas na pag-absent sa Kamara de Representantes at ang panawagan nito sa militar na bawiin ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Binigyan ng ethics panel si Alvarez ng 10 araw upang sagutin ang reklamong inihain sa kanya.

“The allegations are very serious. The committee has given him 10 days from receipt of the order, for him to answer the complaint filed by Tagum City Mayor Rey Uy,” sabi ni Bongalon sa isang press conference nitong Lunes.

“During our initial consideration, we found that the Uy complaint was sufficient both in form and in content as well,” paglalahad ni Bongalon. “His (Alvarez’s) remarks were dangerous, libelous and seditious, both in appearances and statements.” (Eralyn Prado/Billy Begas)