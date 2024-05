Alexa reregaluhan ng bra si KD

Nakakakilig ang naging birthday post greeting ni Alexa Ilacad para sa kanyang ka-love team na si KD Estrada.

Pinost ng dalaga sa kanyang Instagram ang reel ang mga napakadaming sweet moment nilang dalawa.

Ilan nga sa mga nasabing sweet moment nila ay ang mga naging date nila, pagsuot ng Mario Bros costume, pagsakay ng mga rides sa theme park, panonoof ng concert, mga yakapan nila, at gayundin ang pagsakay nila ng tren sa ibang bansa habang naka-holding hands.

Kilig din ang KDLex fans sa pagsubo ng pagkain ni KD sa dalaga, pagbuhat ng shopping bag nito, pati pag-tie ng sintas ng mga sapatos ni Alexa ay ginawa rin ni KD.

Ayaw rin ni KD na lukot ang damit na suot ni Alexa kaya siya na mismo ang nagpaplantsa mg mga damit nito na kasama rin sa nasabing reel.

Kahit na alam ng mga netizen na maalaga at gentleman si KD ay nagugulat pa rin sila sa mga nakakakilig na panliligaw niya kay Alexa .Deserve niya ang nakakakilig na birthday greeting sa kanya ng dalaga.

Sey ni Alexa sa kanyang caption, “Meeting you changed everything. You walked into my life like you had always lived here. It is so easy for me to believe that God exists because you are proof of his goodness to me..

“So you can thank your stars all you want, but I’ll always be the lucky one. HAPPY BIRTHDAY!”

Sa birthday post ni KD ay may pabirong komento rin si Alexa, “My gift to you for your birthday is a bra.”

Wish siyempre ng mga faney na sana sa next birthday ni KD ay sana magdyowa na sila ni Alexa.

‘Yun na! {Byx Almacen )