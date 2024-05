Aleah Finnegan kuminang sa US NCAA gymnastics

TINULUNGAN ng 2024 Paris Olympics-bound Filipino-American gymnast na si Aleah Finnegan ang kinabibilangan na Louisiana State University sa pagwawagi nito sa US NCAA gymnastics.

Nag-ambag ng malaking puntos ang Fil-American na si Finnegan para makuha ng LSU ang makasaysyang una lamang nitong titulo sa Division 1 sa 2024 US National Collegiate Athletic Association women’s gymnastics national championship na ginanap sa Dickies Arena sa Fort Worth, Texas.

Sa panalo ng 21-anyos na si Finnegan sa indibidwal na korona sa floor exercise ay itinulak nito ang LSU Tigers na umabante sa finals at nagtapos na may 198.2250 puntos, nangunguna sa mga karibal mula sa California, Utah at Florida.

Si Finnegan, ang huling performer ng koponan, ay natigil sa kanyang landing (may perpektong landing) sa beam exercises.

Mayroon din siyang halos perpektong marka na 9.95, na tumulong sa LSU na tumaas mula sa pangalawa hanggang sa unang puwesto sa mga standing.

“Lahat kami ay nagtrabaho nang husto para sa buong season na ito. Inaasahan kong manalo ito. And we wanted it so bad,” sabi ng isang emosyonal na si Finnegan, isang third year student na kakatawan sa Pilipinas sa Paris Olympics, sa isang panayam sa broadcast ng NCAA. (Lito Oredo)