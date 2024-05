Alden kinilig sa standee ni Kathryn

Hindi maitago ang saya at kilig sa mukha ni Alden Richards nang makita at masalubong nito si Kathryn Bernardo sa SM Megamall nitong weekend.

Kinaaliwan nga ng mga solid fan ni Alden at ng KathDen followers ang naging reaksyon ng Asia’ Multimedia Star. Hinarap sa kanya ng isang fan ang karay-karay nitong life-size standee ni Kathryn habang naglalakad ito sa patungo sa isang brand endorsement event.

Nagsigawan at nagpalakpakan ang mga tao sa event nang makita nila ang naging reakson ni Alden.

Na -capture sa mga camera ang biglang ngiti at kilig sa mukha ng Kapuso actor nang makita ang mukha ni Kath.

Trending ang nasabing video. Base sa mga komento ng mga netizen, pati raw sila ay nahawa sa kilig at happiness ni Tisoy.

“Super kilig si Alden,kami rin! Sana kayo na talaga ni Kath.”

“This video is really giving the vibe na happy si Alden at may KathDen supporters siya. Nakakakilig!”

“Standee lang ni Kath ‘yung nakita ni Richard pero ‘yung kilig at ngiti niya hindi na maitago!”

“Sa event naman ni Kathryn, dapat may standee rin si Alden.”

“Lalo tuloy ako na-excite sa part 2 ng Hello, Love, Goodbye!”

Samantala, ipinangako naman ng KathDen fans na full-support sila sa Box Office Entertainment Awards ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation dahil muling magkikita anb dalawa. Tatanggapin nila ang kanilang Box Office Queen and King awards para sa mga pelikula nilang ‘A Very Good Girl’ at ‘Five Breakups And a Romance’.

Susugod daw ang KathDen fans sa Henry Lee Irwin Theater on May 12 para ipakita ang kanilang pagmamahal at suporta sa mga idolo.

Kung matatandaan sa huling Box Office Entertainment Awards noong 2019 ay sina Kathryn at Alden ang tinanghal na Box Office Phenomenal Stars of Philippine Cinema dahil sa big success ng ‘Hello, Love,Goodbye’.

Tinitiyak ng KathDen fans na muling maibabalik ang nasabing titulo sa mga idolo nila kapag ipinalabas na sa sinehan ang part 2 ng inaabangang reunion movie nila Kath and Alden.

Yun na.