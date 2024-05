Alden ginamit sa pang-aaway kay Daniel

Nagbabala na ang mga taong malalapit kay Alden Richards sa mga poser. Kaloka naman kasi na ginagamit talaga ang pangalan, mukha ni Alden, para gumawa ng social media account, at kung ano-ano ang mensahe sa mga faney, at ibang artista, ha!

Heto nga ang sample ng isang post daw ni Alden, pero obyus na ang poser ang gumawa.

“Kathryn gave her love and trust to you pati na ang future niya for how many years pero niloloko mo lang pala. On cam ka lang pala loyal at sweet pero sa likod ng camera, dugong Padilla ka talaga.

“Please bro, wag mo nang guluhin pa si Kath, huwag kang selfish. Masaya na siya ngayon sa mundong ginagalawan niya.”

Oh, di ba? Bongga! Ginamit talaga ang pangalan, mukha ni Alden para awayin si Daniel Padilla.

Eh, sa tagal na naming kilala, nakakausap si Alden, hindi siya ganiyan magsalita ha! Hindi siya ang tipo ng artista na eepal sa kung kani-kanino.

Unang-una, magalang magsalita si Alden. At hindi siya ganiyan gumawa ng mensahe.

At yes, madalang nga siyang mag-post ng personal niya, na mas inuuna nga niyang ipaalam ang mga ganap niya sa showbiz, kesa sa personal na eksena sa buhay niya.

Kaya hindi talaga kapani-paniwala ang mga kaek-ekan na ganiyan, ha!

Kaloka lang na kayang-kaya talagang gamitin ang pangalan, mukha ni Alden, at ang masaklap, keri rin nilang ipa-blue check ang fake o poser account na `yon, ha!

Pinost na nga ng GMA-7 ang mga legit account ni Alden. Ang Instagram niya ay may blue check rin na may 4.3M followers. Ang Facebook account naman niya ay may blue check din na may 4.3M followers. Ang X (Twitter) account niya ay @aldenrichards02 ay may blue check din at may 5.9 followers.

Malinaw ‘yan, kaya huwag paniwalaan ang mga poser account na inaaway pa si Daniel para kay Kathryn, ha!

Kaloka! (Dondon Sermino)