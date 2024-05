4 pulis sibak sa pinatay na Police Captain

TINANGGAL na sa puwesto ng Philippine National Police (PNP) ang apat na pulis na kasamang nagpapatrulya ni Police Captain Roland Moralde nang pagbabarilin ito ng dalawang pulis at tatlong iba pa matapos sitahin ng biktima ang isang lalaking kargado ng baril sa palengke sa Parang, Maguindanao del Norte noong Mayo 2, 2024.

“Base sa initial investigation ay may apat pong kasama itong si Captain Moralde prior to the incident at nagpababa nga po ito sa palengke kaya ‘yun din po ay subject ng investigation ng internal affairs service ng PRO-BAR,” saad ni PNP information officer PCol. Jean Fajardo sa press briefing kahapon nang hapon sa Camp Crame.

“Aalamin kung anong nangyari at hindi nila inalalayan o nirespondehan noong nakarinig sila ng putukan sa area at bigla silang nawala, ni-relieved na po itong mga ito subject for investigation,” dagdag ni Fajardo.

Dumating sa Camp Crame ang mga labi ng kapitan noong Linggo at mahihimlay ito sa PNP Mortuary hanggang bukas, Miyerkoles.

Nasampahan na ng kasong murder ang limang suspek kasama ang dalawang pulis na kapwa kamag-anak ni Mohiden Ramalan Untal, ang sinita ni Moralde na nanlaban nang kanyang sitahin.

Samantala bukod sa kasong kriminal ay gumugulong na rin sa Regional Internal Affairs Service (RIAS) ang kasong administratibo laban sa dalawang pulis na kapwa may ranggong Police Master Seargent.

Hawak na rin ng Anti Cybercrime Group (ACG) ang mga kuha sa CCTV kung paano pinatay pinagtulungang pagbabarilin ang biktima.

Matatandaang nitong Mayo 2 ay nagpababa sa kanyang mga kasamahang pulis si Capt. Moralde sa Parang Public Market para mamalengke pero nakita nito si Untal na mayroong baril.

Sinita ng biktima ang suspek pero mabilis itong tumakas habang pinaputukan si Capt. Moralde na gumanti din ng putok dahilan na pagkasawi ni Untal.

Sugatan din si Capt. Moralde sa insidente pero napunta pala ito malapit sa bahay ni Untal kaya pinagbabaril siya ng mga kaanak nito hanggang sa mamatay ito.

Sumuko kinagabihan ang dalawang pulis habang patuloy pang tinutugis ang tatlo nilang kamag-anak. (Edwin Balasa)