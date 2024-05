Zeinab amoy 50M view na ang ‘Asoka’

Ang bongga naman ni Zeinab Harake, na road to 50M na ang view ng kanyang Asoka trend, ha! Kaloka nga na halos lahat ng artista ngayon ay sumalang na sa ganitong challenge.

At sa lahat, mukhang panalong-panalo si Zeinab, oh! Eh kasi naman, ang ganda-ganda niya talaga at kering-keri niya ang Asoka.

“Grabe kayo, maraming-maraming salamat po.

“TikTok 20.6M. Facebook 20.4M. Instagram 6.2M.

“Road to 50M total views.

“We made it!” sabi ni Zeinab, na tinag din ang team niya na nagtulong-tulong para magawa ang challenge na ito.

Heto nga ang chika ng kanyang mga faney:

“Si Zeinab talaga ang the most beautiful in this trend. I can watch it again and again.”

“Grabe naman, masyado mong ginalingan, ha!”

“She nailed it. Pretty amazing. Good job.”

“Grabe ka Zeinab, you are so gorgeous and perfect ang dating.”

Bongga! (Dondon Sermino)