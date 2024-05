Inilagay na sa wanted list ng Russia si Ukrainian President Volodymyr Zelensky.

Inanunsyo ito ng Russian state media nitong Sabado, kung saan bukod kay Zelensky ay ginawa ring wanted sina former Ukraine president Petro Poroshenko at Ukraine force commander General Okelsandr Pavlyuk.

Hindi naman nilantad kung anong naging dahilan kung bakit nilagay sa wanted list ang tatlong opisyal ng Ukraine.

Sa isang news outlet, sinabi na noon pang Pebrero sinama umano si Zelensky at Poroshenko sa wanted list ng Russia.

Samantala, hindi naman nabahala ang foreign ministry ng Ukraine hinggil sa pagiging wanted ng kanilang presidente.

Anila, ang pagsama kay Zelensky sa wanted list ay ebidensya umano na desperado na ang Russia sa kanilang propaganda.

Nagpatama pa ang Ukraine kay Russian President Vladimir Putin dahil sa mga kaso nito kaugnay sa war crime.

“We would like to remind everyone that, unlike the worthless Russian announcements, the International Criminal Court’s (ICC) warrant for the arrest of Russian dictator Vladimir Putin on war crimes charges is real and enforceable in 123 countries,” ayon sa foreign ministry ng Ukraine.

Matatandaan na noong 2022 pa nagkaroon ng girian ang dalawang bansa dahil sa pananakop ng Russia sa Ukraine.