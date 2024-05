Dadalhin ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair (BPSF) sa tatlo pang probinsya sa Mindanao ngayong buwan hanggang sa Hunyo, ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

“Halos lahat na ng rehiyon ay napuntahan na ng Serbisyo Caravan na ito kasama ang Bukidnon, Agusan del Norte, Sultan Kudarat at Davao de Oro. At sa mga susunod na mga araw at linggo, pupunta naman tayo sa Zamboanga City, Tawi-Tawi at Davao del Norte,” sabi ni Romualdez.

Ang BPSF ay nakatakdang dalhin sa Zamboang¬a City sa Mayo 10-11, Tawi-Tawi sa Mayo 25-26, at Davao del Norte sa Hunyo 7-8.

Kasabay ng BPSF, sinabi ni Romualdez na ilulungsad din ang mga programa na isinulong ng Kamara de Represen¬tantes gaya ng Cash and Rice Distribution (CARD) Program, Integrated Scholarships and Incentives Program (ISIP) for the Youth at Start-up, Investment, Business Opportunity and Livelihood (SIBOL); at Farmers Assistance for Recovery and Modernization (FARM).

“Sa ilalim ng direksyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, patuloy ang ating pag-abot sa ating mga kababayang dumadaing sa hirap ng panahon. Alam ito ng ating mahal na Pangulo, kaya ang marching order niya sa buong pamahalaan ay gawin ang lahat para maramdaman ng mga tao ang tulong mula sa gobyerno,” sabi ni Romualdez.

“Bukod dito, marami pang programa ang gobyerno katulad ng free college education, free health insurance, at ang pagbibigay ng direct cash subsidies. At hindi lamang ‘yan, kami dito sa Kongreso ay inatasan ng mahal na Pangulo na mag-isip pa ng mga paraan para sa ikagiginhawa ng ating mga mamamayan,” dagdag pa nito.

Sa ilalim ng BPSF, sinabi ni Romualdez na bilyun-bilyon halaga ng serbisyo, financial at livelihood assistance ang naiparating na sa mga nangangailangang Pilipino. (Billy Begas)